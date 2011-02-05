SMC PENTAX フィッシュアイ 17mm F4 - レンズ(単焦点)

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SMC PENTAX フィッシュアイ 17mm F4
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商品の詳細
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···4.0～5.5未満
焦点距離···12mm～18mm未満
傷やスレもなく、かなりの美品だと思います。
レンズにカビや曇りもなく、絞りも正常に作動します。
内蔵フィルターも全てクリアで問題ありません。
マニュアルの魚眼レンズであることをご了承の上でのご購入お願い致します。
＊値段交渉の場合はコメントからお願い致します＊
商品の説明
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