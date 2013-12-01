美品！OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm F3.5 - レンズ(単焦点)

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【美品】OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm f3.5

オリンパス

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商品の詳細

【OLYMPUS】
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5の出品になります。①

マウントアダプターを使用することでソニー、オリンパス、パナソニック、キャノン、ニコンなどのミラーレス機に使用することができます。

【商品内容】
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5

【外観】
多少の傷や汚れはありますが、オールドレンズの中では綺麗な状態です。

【動作】
フォーカスリング・絞りリング、絞り羽根に問題ありません。
ヘリコイドはスムーズに動きます。絞りに油染みもありません。

【光学】
写真写りに影響するようなチリや埃、カビ、くもりなどの混入は見られなく綺麗な状態です。

【マウント】
OMマウント

他にも多数のオールドレンズを出品していますのでよろしければご覧になられてください^^


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商品の説明

【美品】OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm f3.5
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