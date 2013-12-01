- 当日発送
- 送料無料
【美品】OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm f3.5
- 販売価格 ：
-
￥2280税込
- 獲得ポイント ：
- 219ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【OLYMPUS】
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5の出品になります。①
マウントアダプターを使用することでソニー、オリンパス、パナソニック、キャノン、ニコンなどのミラーレス機に使用することができます。
【商品内容】
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5
【外観】
多少の傷や汚れはありますが、オールドレンズの中では綺麗な状態です。
【動作】
フォーカスリング・絞りリング、絞り羽根に問題ありません。
ヘリコイドはスムーズに動きます。絞りに油染みもありません。
【光学】
写真写りに影響するようなチリや埃、カビ、くもりなどの混入は見られなく綺麗な状態です。
【マウント】
OMマウント
他にも多数のオールドレンズを出品していますのでよろしければご覧になられてください^^
#ボケ#インスタ映え
#ペンタックス
#フレアゴースト
#nikon#sony#Canon
#フィルムカメラ#動作確認済み#送料込み#オールドレンズ#ニコン#キャノン#ペンタックス#ミノルタ#コニカ#オリンパス#ライカ#コンタックス#ローライ#富士フイルム#コダック#ペン#F#EOS#NIKON#Canon#PENTAX#MINOLTA#Konica#leica#CONTAX
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5の出品になります。①
マウントアダプターを使用することでソニー、オリンパス、パナソニック、キャノン、ニコンなどのミラーレス機に使用することができます。
【商品内容】
G.ZUIKOAUTO-W28mmf3.5
【外観】
多少の傷や汚れはありますが、オールドレンズの中では綺麗な状態です。
【動作】
フォーカスリング・絞りリング、絞り羽根に問題ありません。
ヘリコイドはスムーズに動きます。絞りに油染みもありません。
【光学】
写真写りに影響するようなチリや埃、カビ、くもりなどの混入は見られなく綺麗な状態です。
【マウント】
OMマウント
他にも多数のオールドレンズを出品していますのでよろしければご覧になられてください^^
#ボケ#インスタ映え
#ペンタックス
#フレアゴースト
#nikon#sony#Canon
#フィルムカメラ#動作確認済み#送料込み#オールドレンズ#ニコン#キャノン#ペンタックス#ミノルタ#コニカ#オリンパス#ライカ#コンタックス#ローライ#富士フイルム#コダック#ペン#F#EOS#NIKON#Canon#PENTAX#MINOLTA#Konica#leica#CONTAX
商品の説明
Olympus OM G.ZUIKO [MC] Auto-W 28mm F/3.5 | LENS-DB.COM
広角】OLYMPUS OM G.ZUIKO 28mm F3.5 レビュー – 収差Love
広角】OLYMPUS OM G.ZUIKO 28mm F3.5 レビュー – 収差Love
広角】OLYMPUS OM G.ZUIKO 28mm F3.5 レビュー – 収差Love
広角】OLYMPUS OM G.ZUIKO 28mm F3.5 レビュー – 収差Love
OLYMPUS M-1 G.ZUIKO AUTO-W 28ｍｍ F3.5-silversky-lifesciences.com
美品！OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm F3.5 - レンズ(単焦点)
美品！OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm F3.5 - レンズ(単焦点)
OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm F3.5 | ヨアケマエカメラ
OLYMPUS G.ZUIKO AUTO-W 28mm F3.5
OLYMPUS OM SYSTEM G.ZUIKO AUTO-W 28mm f/3.5 Wide Angle MF Manual ...
こちらです ヤフオク! OLYMPUS ZUIKO AUTO-W 28mm F2.... - 実用 ...
超コンパクト】OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-W 21mm F3.5 外観レビュー ...
Amazon | OLYMPUS OM-SYSTEM G.ZUIKO Auto-W 28mm 1:3.5 | ミラーレス ...
家電・スマホ・カメラ・カメラ・レンズ(単焦点)のデイリーランキング
-
-
2
Logicool G610BL
PC周辺機器
￥1,596
-
-
-
-
-