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新品ケース/ゲーミングPC/Ryzen5 3600/Radeon 6600XT
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￥27072税込
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商品の詳細
サブPCをベースに新品ケース、程度良い中古グラボを組み作製。
CPUのRyzen53600はCorei511400よりも高性能で、
GPUのRadeon6600XTはRTX3060以上、3060tiと近い性能があります。
HD環境までなら重いゲームでも高画質、高fpsでプレイ可能。
ゲーム配信や動画編集も快適にこなせます。
スペック詳細
CPU:AMD/Ryzen536006コア12スレッド3.6GHz（TB時4.2GHz）
GPU:PowerColor/RX6600XT
MB:MSi/B450GAMINGPLUSMAX
メモリ:Patriot/DDR43200MHz16GB（8GB×2)
SSD:M.2NVMe500GB
HDD:無し
ケース:ZALMAN/Z3icebergBlack※新品
電源:玄人志向/750W80PLUSBRONZE取得
ケースファン:LED標準2基
CPUファン:リテール
OS:Windows11Proデジタル認証済
ご希望の方は、
＋5,000円で2.5sataSSDを追加いたします。
撮影のため側面ガラスパネルを外しています。(保護フイルム有り)
付属はMB取説、ケース付属品、電源ケーブルのみとなります。
キーボード、ディスプレイ等はご用意下さい。
CPUのRyzen53600はCorei511400よりも高性能で、
GPUのRadeon6600XTはRTX3060以上、3060tiと近い性能があります。
HD環境までなら重いゲームでも高画質、高fpsでプレイ可能。
ゲーム配信や動画編集も快適にこなせます。
スペック詳細
CPU:AMD/Ryzen536006コア12スレッド3.6GHz（TB時4.2GHz）
GPU:PowerColor/RX6600XT
MB:MSi/B450GAMINGPLUSMAX
メモリ:Patriot/DDR43200MHz16GB（8GB×2)
SSD:M.2NVMe500GB
HDD:無し
ケース:ZALMAN/Z3icebergBlack※新品
電源:玄人志向/750W80PLUSBRONZE取得
ケースファン:LED標準2基
CPUファン:リテール
OS:Windows11Proデジタル認証済
ご希望の方は、
＋5,000円で2.5sataSSDを追加いたします。
撮影のため側面ガラスパネルを外しています。(保護フイルム有り)
付属はMB取説、ケース付属品、電源ケーブルのみとなります。
キーボード、ディスプレイ等はご用意下さい。
商品の説明
新品ケース/ゲーミングPC/Ryzen5 3600/Radeon 6600XT-
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