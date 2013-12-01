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Razer BlackWidow Lite

レイザー

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商品の詳細

一年程使用しました。　　使用には問題無いのですがLEDライトが発光しなくなっています。　
ご了承頂ける方のみご購入下さい。

種類···キーボード

ケーブル···有線

商品の説明

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