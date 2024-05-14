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Apple M1 Mac mini / メモリ16GB / SSD1TB
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￥36000税込
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商品の詳細
2021年10月ごろにAppleオンラインストアで購入し、問題なく使用していました。
新製品に買い替えたため、出品します。
メモリ容量···16GB
OS···MacOS
SSD容量···1TB
CPU種類...AppleM1
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メモリ容量···16GB
OS···MacOS
SSD容量···1TB
CPU種類...AppleM1
商品の説明
M1 Mac mini メモリ16GB SSD1TB 元箱付 美品 動作確認済み
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Mac mini (M1 / 2020) メモリ16GB／SSD1TB-
Apple Mac mini M1 2020 SSD 1TB メモリ 16GB-
M1 MAC MINI 16gbメモリ 1TB SSD | labiela.com
M1 Macmini メモリ16GB SSD1TB ディスク使用時間140H smcint.com
Mac mini M1 メモリ16GB SSD1TB 2020 smcint.com
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