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Apple M1 Mac mini / メモリ16GB / SSD1TB

アップル

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商品の詳細

2021年10月ごろにAppleオンラインストアで購入し、問題なく使用していました。
新製品に買い替えたため、出品します。

メモリ容量···16GB
OS···MacOS
SSD容量···1TB

CPU種類...AppleM1

商品の説明

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