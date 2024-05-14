Logicool G512r-LN

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ロジクール

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商品の詳細

家電量販店で新品として購入してから数ヶ月使用しました。この度テンキーレスキーボードへの買い換えに伴い不要になったため出品します。
動作等は特に問題ないことを確認しました。

あくまで使用済み•中古品であるという点を了承いただき購入をご検討ください。
G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard(Linear)G512r-LNブラック

#G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard_Linear_G512r_LNブラック

#LogitechInternational
#Logicool


ケーブル···有線

種類···キーボード

商品の説明

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