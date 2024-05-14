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NEC LAVIE Smart N15 15.6 インチ 8GB

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NEC LAVIE Smart N15 15.6 インチ 8GB
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懸賞で当たりましたが、パソコン使わないので
お譲りさせて頂きます(‎ˆ̳,̫,̳ˆ)\"

1度起動しましたが、
やはり出品しようと考え現在は初期化しております。
よろしくお願いいたします。

【使用期間】2時間
【ブランド】NEC
【シリーズ】LAVIESmartN15
【画面サイズ】15.6インチ
【メモリサイズ】8GB
【容量】256GB
Windows11Home

商品の説明

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