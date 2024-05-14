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NEC LAVIE Smart N15 15.6 インチ 8GB
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商品の詳細
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〇即購入可能（お値下げ不可）
懸賞で当たりましたが、パソコン使わないので
お譲りさせて頂きます(ˆ̳,̫,̳ˆ)\"
1度起動しましたが、
やはり出品しようと考え現在は初期化しております。
よろしくお願いいたします。
【使用期間】2時間
【ブランド】NEC
【シリーズ】LAVIESmartN15
【画面サイズ】15.6インチ
【メモリサイズ】8GB
【容量】256GB
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商品の説明
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