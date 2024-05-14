NEC LAVIE Smart N15 15.6 インチ 8GB

商品の詳細

【期間限定価格】￥69,999▶︎￥55,555

〇即購入可能（お値下げ不可）



懸賞で当たりましたが、パソコン使わないので

お譲りさせて頂きます(‎ˆ̳,̫,̳ˆ)\"



1度起動しましたが、

やはり出品しようと考え現在は初期化しております。

よろしくお願いいたします。



【使用期間】2時間

【ブランド】NEC

【シリーズ】LAVIESmartN15

【画面サイズ】15.6インチ

【メモリサイズ】8GB

【容量】256GB

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