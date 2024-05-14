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VAXEE PA Nusi

Hsolid

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VAXEE PA Nusi
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商品の詳細

7月末に購入。
2日ほど、合計5時間くらい使用しました。

全体的に綺麗ですが、使用済みであることご了承の上ご購入お願いいたします。

程よい滑り具合と止めやすさがありどんなゲームにも使いやすいマウスパッドです。

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商品の説明

VAXEE PA Nusi
VAXEE PA Nusi_マウスパッド_通常の製品_製品 | VAXEE 日本語 :: 日本
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