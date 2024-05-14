VAXEE PA Nusi

商品の詳細

7月末に購入。

2日ほど、合計5時間くらい使用しました。



全体的に綺麗ですが、使用済みであることご了承の上ご購入お願いいたします。



程よい滑り具合と止めやすさがありどんなゲームにも使いやすいマウスパッドです。



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