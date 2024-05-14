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BenQ ZOWIE 24インチ esports ゲーミングモニター
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￥8170税込
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商品の詳細
BenQZOWIE24インチesportsゲーミングモニターXL2411K
去年の冬に買ってから使ってましたがゲームをやらなくなったので売ります。
目立ったキズやドット掛けなどは無いです。(素人が見ているので承知の上お願いします。)モニターは拭きました。
即購入○
返信すぐ返せます。
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満
去年の冬に買ってから使ってましたがゲームをやらなくなったので売ります。
目立ったキズやドット掛けなどは無いです。(素人が見ているので承知の上お願いします。)モニターは拭きました。
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モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満
商品の説明
xl2411k
BenQ ゲーミングモニター 24インチ 144Hz 1ms ブルーライト軽減 ZOWIE XL2411P フルHD HDMI DisplayPort DVI端子 ディスプレイ
xl2411k
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xl2411k
BenQ ゲーミングモニター ディスプレイ ZOWIE XL2411 24インチ/フルHD/HDMI,VGA,DVI端子/144Hz/1ms
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