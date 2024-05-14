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BenQ ZOWIE 24インチ esports ゲーミングモニター

ベンキュー

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BenQ ZOWIE 24インチ esports ゲーミングモニター
BenQ ZOWIE 24インチ esports ゲーミングモニター
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商品の詳細

BenQZOWIE24インチesportsゲーミングモニターXL2411K
去年の冬に買ってから使ってましたがゲームをやらなくなったので売ります。
目立ったキズやドット掛けなどは無いです。(素人が見ているので承知の上お願いします。)モニターは拭きました。
即購入○
返信すぐ返せます。


モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

解像度（規格）···フルHD（1920x1080）

応答速度(GtoG)···～1ms未満

リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満

商品の説明

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