BenQ ZOWIE 24インチ esports ゲーミングモニター

商品の詳細

BenQZOWIE24インチesportsゲーミングモニターXL2411K

去年の冬に買ってから使ってましたがゲームをやらなくなったので売ります。

目立ったキズやドット掛けなどは無いです。(素人が見ているので承知の上お願いします。)モニターは拭きました。

即購入○

返信すぐ返せます。





モニタサイズ···24インチ～30インチ未満



解像度（規格）···フルHD（1920x1080）



応答速度(GtoG)···～1ms未満



リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満