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ミッフィー mipow キーボード マウス マウスパッド セット

ミッフィー

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ミッフィー mipow キーボード マウス マウスパッド セット
ミッフィー mipow キーボード マウス マウスパッド セット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー：ブルー(水色)
日本未発売品

【商品詳細】

無線キーボード：us配列、84キー

無線マウス：マウス用usbアダプタ付

ロングマウスパッド：横62ｘ高さ24cm

また、海外製品のため商品に細かな傷や汚れ、箱に凹みや傷がある場合がございます。
神経質な方はご遠慮くださいm(__)m

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ケーブル···ワイヤレス(無線)USBを差し込むだけでご使用いただけます



種類···キーボード

商品の説明

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