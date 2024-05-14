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ミッフィー mipow キーボード マウス マウスパッド セット
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商品の詳細
カラー：ブルー(水色)
日本未発売品
【商品詳細】
無線キーボード：us配列、84キー
無線マウス：マウス用usbアダプタ付
ロングマウスパッド：横62ｘ高さ24cm
また、海外製品のため商品に細かな傷や汚れ、箱に凹みや傷がある場合がございます。
神経質な方はご遠慮くださいm(__)m
#ゲーミングキーボード
#キーボード
#水色
#ミッフィー
#マウス
#マウスパット
#ブルー
#ワイヤレスキーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)USBを差し込むだけでご使用いただけます
種類···キーボード
日本未発売品
【商品詳細】
無線キーボード：us配列、84キー
無線マウス：マウス用usbアダプタ付
ロングマウスパッド：横62ｘ高さ24cm
また、海外製品のため商品に細かな傷や汚れ、箱に凹みや傷がある場合がございます。
神経質な方はご遠慮くださいm(__)m
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商品の説明
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