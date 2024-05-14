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mipow ミッフィー ワイヤレスキーボード マウスパッド マウス
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商品の詳細
mipowのミッフィーコラボのキーボード、マウス、マウスパッドです
日本未発売のため個人輸入しました
開封のみしていますが未使用です。
海外からの漢気配送だったため届いた時から外装に削れがあります。中身は問題ありません。ご了承ください
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開封のみしていますが未使用です。
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商品の説明
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