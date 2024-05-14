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Intel core i7 11700
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商品の詳細
CPU本体のみの販売です。
マザーボードが故障し、動作確認等はしていませんのでノークレームノーリターンでお願い致します。
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商品の説明
インテル CPU BX8070811700 シール付き Corei7-11700 8コア 2.50 GHz LGA1200 5xxChipset【日本正規流通品】
インテル CPU BX8070811700 シール付き Corei7-11700 8コア 2.50 GHz LGA1200 5xxChipset【日本正規流通品】
Intel Core i7-11700 i7 11700 GHz 8コア16スレッドCPUプロセッサl3 = 16m 65w lga 2.5
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