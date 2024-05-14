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Intel core i7 11700

インテル

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Intel core i7 11700
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商品の詳細

CPU本体のみの販売です。

マザーボードが故障し、動作確認等はしていませんのでノークレームノーリターンでお願い致します。

商品の説明

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