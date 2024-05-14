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GALAX GeForce GTX1080 / WHITE

クロウトシコウ

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6460税込

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GALAX GeForce GTX1080 / WHITE
GALAX GeForce GTX1080 / WHITE
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

GEFORCEGTX1080(本体のみ)

グラボを買い替えたので出品
先日まで使用していたため、問題なく使えると思います。

マイニング使用はありません。
ゲームにのみ使用しています。

CUDAコア数2560
ビデオメモリータイプGDDR5X
ビデオメモリー容量8GB
メモリバス256-bit
出力インターフェース3×DisplayPort1.4
1×HDMI2.0b
1×DualLink-DVI-D
最大同時出力画面数4
対応バスインターフェースPCI-Express(3.0)X16
補助電源コネクタ8Pinx1/6Pinx1
SLI対応2-Way(SLIHBBridge推奨)
対応APIDirectX12/OpenGL4.5/Vulkan
本体サイズ296(L)mmx144(W)mmx43(H)mm
占有スロット2SLOT占有
冷却方法セミファンレス

商品の説明

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