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GALAX GeForce GTX1080 / WHITE
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￥6460税込
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商品の詳細
GEFORCEGTX1080(本体のみ)
グラボを買い替えたので出品
先日まで使用していたため、問題なく使えると思います。
マイニング使用はありません。
ゲームにのみ使用しています。
CUDAコア数2560
ビデオメモリータイプGDDR5X
ビデオメモリー容量8GB
メモリバス256-bit
出力インターフェース3×DisplayPort1.4
1×HDMI2.0b
1×DualLink-DVI-D
最大同時出力画面数4
対応バスインターフェースPCI-Express(3.0)X16
補助電源コネクタ8Pinx1/6Pinx1
SLI対応2-Way(SLIHBBridge推奨)
対応APIDirectX12/OpenGL4.5/Vulkan
本体サイズ296(L)mmx144(W)mmx43(H)mm
占有スロット2SLOT占有
冷却方法セミファンレス
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先日まで使用していたため、問題なく使えると思います。
マイニング使用はありません。
ゲームにのみ使用しています。
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ビデオメモリータイプGDDR5X
ビデオメモリー容量8GB
メモリバス256-bit
出力インターフェース3×DisplayPort1.4
1×HDMI2.0b
1×DualLink-DVI-D
最大同時出力画面数4
対応バスインターフェースPCI-Express(3.0)X16
補助電源コネクタ8Pinx1/6Pinx1
SLI対応2-Way(SLIHBBridge推奨)
対応APIDirectX12/OpenGL4.5/Vulkan
本体サイズ296(L)mmx144(W)mmx43(H)mm
占有スロット2SLOT占有
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商品の説明
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