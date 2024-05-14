- 当日発送
- 送料無料
ロジテック ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V
- 販売価格 ：
-
￥2400税込
- 獲得ポイント ：
- 418ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
LogitecLBD-PMK6U3VRD
USB3.0ポータブルブルーレイドライブ
同じものがもう一台あり、使っていません。
ほぼ新品のまま自宅保管状態でした。
Macにも使えるので購入しました。
一度繋げて同じもの(色違い)だと気付き、使っていません。
しかし、説明書が見つからず、写真に載っているもので全てです。
よろしくお願い致します。
Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:片面4層記録
BDXL対応有
DVD+−R片面2層:DVD+−R
DVD種類:DVD−RAM/+−RW
DVD記録面方式:片面2層記録
USB有無種類:USB3.0
color:RED
マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#ロジテック
#Logitec
USB3.0ポータブルブルーレイドライブ
同じものがもう一台あり、使っていません。
ほぼ新品のまま自宅保管状態でした。
Macにも使えるので購入しました。
一度繋げて同じもの(色違い)だと気付き、使っていません。
しかし、説明書が見つからず、写真に載っているもので全てです。
よろしくお願い致します。
Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:片面4層記録
BDXL対応有
DVD+−R片面2層:DVD+−R
DVD種類:DVD−RAM/+−RW
DVD記録面方式:片面2層記録
USB有無種類:USB3.0
color:RED
マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#ロジテック
#Logitec
商品の説明
LBD-PMK6U3V - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック ...
LBD-PMK6U3V - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック ...
ロジテック ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V - メルカリ
LBD-PMK6U3V - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック ...
Logitec ブルーレイドライブ 4K・3D再生 FastFlick・Creator Essential付属 USB3.0 ブラック LBD-PMK6U3VBK
プレスリリース - > 再生・編集・書込ソフト付きUSB3.0ポータブル ...
Logitec ブルーレイドライブ 4K・3D再生 FastFlick・Creator Essential付属 USB3.0 ブラック LBD-PMK6U3VBK
Logitec LBD-PMK6U3VBK DVD/ブルーレイドライブ - PC周辺機器
ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V 値引き 4160円 www ...
LBD-PME6U3Vシリーズ - ロジテック株式会社
ブルーレイドライブ - ロジテックINAソリューションズ株式会社 ...
ブルーレイドライブ - ロジテックINAソリューションズ株式会社 ...
ブルーレイドライブ - ロジテックINAソリューションズ株式会社 ...
ブルーレイドライブ - ロジテックINAソリューションズ株式会社 ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
1
ホシザキ テーブル型冷凍庫 コールドテーブル
その他
￥19,350
-
-
-
-
-