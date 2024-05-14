ロジテック　ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V

商品の詳細

LogitecLBD-PMK6U3VRD



USB3.0ポータブルブルーレイドライブ



同じものがもう一台あり、使っていません。

ほぼ新品のまま自宅保管状態でした。

Macにも使えるので購入しました。



一度繋げて同じもの(色違い)だと気付き、使っていません。

しかし、説明書が見つからず、写真に載っているもので全てです。

よろしくお願い致します。



Ad−DVD種類:Blu−ray

Ad−DVD記録面方式:片面4層記録

BDXL対応有

DVD+−R片面2層:DVD+−R

DVD種類:DVD−RAM/+−RW

DVD記録面方式:片面2層記録

USB有無種類:USB3.0

color:RED

マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW

接続インタフェイス:USB端子

本体タイプ:外付けタイプ



#ロジテック

#Logitec