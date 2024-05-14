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ロジテック　ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V

ロジテック

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ロジテック　ポータブルブルーレイドライブLBD-PMK6U3V
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商品の詳細

LogitecLBD-PMK6U3VRD

USB3.0ポータブルブルーレイドライブ

同じものがもう一台あり、使っていません。
ほぼ新品のまま自宅保管状態でした。
Macにも使えるので購入しました。

一度繋げて同じもの(色違い)だと気付き、使っていません。
しかし、説明書が見つからず、写真に載っているもので全てです。
よろしくお願い致します。

Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:片面4層記録
BDXL対応有
DVD+−R片面2層:DVD+−R
DVD種類:DVD−RAM/+−RW
DVD記録面方式:片面2層記録
USB有無種類:USB3.0
color:RED
マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ

#ロジテック
#Logitec

商品の説明

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