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翻訳機 POCKETALK ポケトークW レッド ＋グローバル通信付き①
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￥3600税込
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商品の詳細
グローバル通信付き
日本製翻訳機通訳機電子辞書海外旅行便利グッズ
Amazonで2022年10月下旬に購入。試した程度で殆ど使用せず、そのまま保管していました。
2枚目以降が実際の画像で、付属品は箱以外のものをメール便で発送します。
初期化済みです。
色レッド
以下は公式サイトの説明より抜粋しました。
ポケトークは、世界73言語に対応している夢のAI通訳機です。
ポイント1：ボタンを押して話しかけるだけで、翻訳結果を音声でかえします。言語の設定も音声操作で簡単にできます。翻訳結果はテキストでも表示されるので、聞き逃しても相手に見せて対応できます。
ポイント2：ポケトークは、70言語で音声・テキストに、13言語ではテキストのみに翻訳でき、合計83言語で使えます。
ポイント3：翻訳履歴にある文章を使って、発音の練習ができます。正誤判定のほか、発音の違った単語を赤字で表示し、どこの発音を改善すべきか分かりやすいです。英語、中国語だけでなく、ポケトークの全対応言語で使えます。
商品の説明
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