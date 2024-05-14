2020 MacBook Air 13インチM1 16GB 512GB

商品の詳細

【主要スペック】

ディスプレイ：RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応

CPU：AppleM1チップ4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU

GPU：8コアGPU

メモリ：16GB

SSD：512GB

OS：macOSVentura



【同梱物】

本体のみ



【商品状態と説明】目立つ傷は2箇所ありますので写真でご確認下さい。



検索用:i3i5i7インテルApplemacマックマックブック 在宅ワーク 在宅勤務 テレワークapplesiliconAppleシリコン



画面サイズ···13～14.4インチ



シリーズ···MacBookAir

CPU種類···AppleM1

OS···MacOS

メモリ···16〜31GB

SSD容量···512～999GB



製品年式···2020



CPU種類···AppleM1、AppleM1



OS···MacOS



メモリ···16〜31GB



SSD容量···512～999GB