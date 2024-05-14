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2020 MacBook Air 13インチM1 16GB 512GB
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￥31050税込
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商品の詳細
ディスプレイ：RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応
CPU：AppleM1チップ4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
GPU：8コアGPU
メモリ：16GB
SSD：512GB
OS：macOSVentura
【同梱物】
本体のみ
【商品状態と説明】目立つ傷は2箇所ありますので写真でご確認下さい。
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画面サイズ···13～14.4インチ
シリーズ···MacBookAir
CPU種類···AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB
製品年式···2020
CPU種類···AppleM1、AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB
商品の説明
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