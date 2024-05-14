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2020 MacBook Air 13インチM1 16GB 512GB

アップル

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商品の詳細

【主要スペック】
ディスプレイ：RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応
CPU：AppleM1チップ4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
GPU：8コアGPU
メモリ：16GB
SSD：512GB
OS：macOSVentura

【同梱物】
本体のみ

【商品状態と説明】目立つ傷は2箇所ありますので写真でご確認下さい。

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画面サイズ···13～14.4インチ

シリーズ···MacBookAir
CPU種類···AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB

製品年式···2020

CPU種類···AppleM1、AppleM1

OS···MacOS

メモリ···16〜31GB

SSD容量···512～999GB

商品の説明

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