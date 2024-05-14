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ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING ＋オマケ

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ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING ＋オマケ
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商品の詳細

2019年に購入したガレリアZVから1年ほど経ってマザーボードを換装したものになります。半年前まで使用してました。問題、支障等はありませんでした。

マザーボード　ASUSROGSTRIXZ390-FGAMING
CPUIntelCOREi7-8700K
メモリサムスン　8GB×2
CPUファン　


安全のためにメモリとCPUファンは外して発送になります。地方からの発送になりますので、到着まで少々時間がかかると思います。

商品の説明

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING ＋オマケ
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