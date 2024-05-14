SIGMA 85mm F1.4 DG DN SONY Eマウント

商品の詳細

SIGMA85mmF1.4DGDNSONYEマウント用です。



マウント移行の為出品します。使用回数も少なく防湿庫保管ですので大変綺麗な状態です。



※付属品

レンズフード、レンズキャップ前後。

外箱無し。



マウント···αEマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)···70mm～150mm未満

焦点距離(テレ側)···70mm～100mm未満

開放F値···～2.0未満