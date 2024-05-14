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iPod touch 32GB

アップル

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iPod touch 32GB
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商品の詳細

APPLEiPodtouchIPODTOUCH

Appleコネクタ種類:Lightning
BLUETOOTH対応有
MICROPHONEBI:MICROPHONE
OS種類(モバイル):iPhoneOS
W−LAN
color:GRAY
エンコーダ内蔵/非内蔵:エンコーダ非内蔵
タッチパネル有
ディスプレイタイプ_ST:TFT
ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
内蔵メモリ有無種類:半導体
動画圧縮方式:MPEG4
圧縮音楽再生機能有無種類:MP3
記録媒体(新):内蔵メモリのみ

#Apple
#APPLE

記憶容量···32GB

商品の説明

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