iPod touch 32GB

商品の詳細

APPLEiPodtouchIPODTOUCH



Appleコネクタ種類:Lightning

BLUETOOTH対応有

MICROPHONEBI:MICROPHONE

OS種類(モバイル):iPhoneOS

W−LAN

color:GRAY

エンコーダ内蔵/非内蔵:エンコーダ非内蔵

タッチパネル有

ディスプレイタイプ_ST:TFT

ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ

内蔵メモリ有無種類:半導体

動画圧縮方式:MPEG4

圧縮音楽再生機能有無種類:MP3

記録媒体(新):内蔵メモリのみ



#Apple

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記憶容量···32GB