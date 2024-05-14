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Intel Core i5 10400F【LGA1200】
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商品の詳細
値下げ不可
動作確認済み
取り外すまで正常に動作していました
新品で購入して1年程使用しました
付属のステッカー・ファンは未使用です
商品の説明
INTEL 第10世代CPU Comet Lake-S Corei5-10400F 2.9GHz 6C/12TH BX8070110400F【 BOX 】 日本正規流通品
Intel Core i5-10400F (base stroke: 2.90 GHz; socket: LGA1200; 65 watt) box BX8070110400F
Intel Core i5-10400F i5-10400F GHz 6コアプロセッサ,6コア,CPUスレッド,ファンなし,65w,lga1200,新規
INTEL 10th Generation CPU Comet Lake-S Corei5-10400F, 2.9 GHz, 6C/12TH BX8070110400F [Box] Japan Regular Distribution Product
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