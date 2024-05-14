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BCI-371+370/6MP
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商品の詳細
CanonBCI-371+370/6MP
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
#キヤノン
#Canon
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
#キヤノン
#Canon
商品の説明
キヤノン インクタンク マルチパック BCI3713706MP
BCI-371・370シリーズ なら【サンワダイレクト】
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