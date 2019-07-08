AMD Ryzen9 3900X - PCパーツ

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AMD ryzen9 3900x
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商品の詳細
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種類···CPU
商品の説明
AMD Ryzen 9 3900X with Wraith Prism cooler 3.8GHz 12コア / 24スレッド 70MB 105W【国内正規代理店品】 100-100000023BOX
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