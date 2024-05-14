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新品 Western Digital HDD / RED 4TB 3.5インチ

Ospoon

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新品 Western Digital HDD / RED 4TB 3.5インチ
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商品の詳細

ウエスタンデジタルWesternDigital　3.5インチハードディスク
WD40EFAX-RT

昨年末に購入しましたが、使用しないため、出品します。

●フォームファクター：3.5インチ
●容量：4TB
●インターフェース：SATA6Gb/s
●回転速度：5400rpmクラス
●キャッシュ：256MB
●製品保証：3年

撮影のために、箱だけ開封しました。
シュリンクは未開封で新品・未使用品となります。

【特長】1~8ベイのNASシステムを構築可能
【特徴】24時間365日常時稼働条件に基づき設計
【特徴】NASware3.0テクノロジーを搭載、NASやRAID環境でパフォーマンスと信頼性のバランスを強化

商品の説明

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