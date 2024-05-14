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Apple Smart Keyboard Folio iPadPro11インチ

アップル

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Apple Smart Keyboard Folio iPadPro11インチ
Apple Smart Keyboard Folio iPadPro11インチ
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商品の詳細

新品で購入して1年半ほど使って使用してました。
iPad買い替えの為出品します。
使用感がありますので、神経質な方は購入をお控えください。

【商品】
AppleiPadPro11インチ(第1世代)用SmartKeyboardFolio
型番：A2038
アップル11インチスマートキーボードフォリオ


DEVICETYPE:FOLIO
PLATFORM:TABLET
color:GRAY

#Apple
#APPLE
#スマートキーボードフォリオ

種類···キーボード

商品の説明

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