MacBook Pro 2019 Touch Bar 16インチ i7 16GB

商品の詳細

アップルAppleMacBookPro2019TouchBar16インチ第9世代2.6GHz最大4.5GHz、6コアIntelCorei7プロセッサ512GBスペースグレイ[MVVJ2J/A]です。

16インチ画面は大きくて見やすいです。



ボディ保護ケース、液晶画面保護フィルム、トラックパッド保護フィルム、キーボード保護フィルムを使用しておりました。

従いまして、新品のような綺麗さを保っており、非常に程度が良いと思います。これ以上綺麗な個体は他にはないと思います。



初期化してmacOSVenturaをインストール済みです。

バッテリー充放電回数は138回です。



また、インテルCPUなので、BootCampによるWindowsOSが使えます。



仕様：

・スペースグレー

・2.6GHz6コアIntelCorei7、TurboBoost使用時最大4.5GHz

・AMDRadeonPro5300M（4GBGDDR6メ‍モ‍リ搭載）

・16GB2,666MHzDDR4メモリ

・512GBのPCIeベースSSDストレージ

・TrueToneを採用した16インチRetinaLEDディスプレイ 3072×1920ピクセル

・JISキーボード



付属品

元箱、充電器、ケーブル。

なるべく買った時のように戻してから、元箱を段ボールに入れてお送りします。元箱の角がすこし潰れてますがご了承下さい。



気が付いたところは記載してますが、気になる点がございましたら調べますので、ご質問をおねがいします。

画面サイズ...14.5～16.9インチ