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MacBook Pro 2019 Touch Bar 16インチ i7 16GB

アップル

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MacBook Pro 2019 Touch Bar 16インチ i7 16GB
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商品の詳細

アップルAppleMacBookPro2019TouchBar16インチ第9世代2.6GHz最大4.5GHz、6コアIntelCorei7プロセッサ512GBスペースグレイ[MVVJ2J/A]です。
16インチ画面は大きくて見やすいです。

ボディ保護ケース、液晶画面保護フィルム、トラックパッド保護フィルム、キーボード保護フィルムを使用しておりました。
従いまして、新品のような綺麗さを保っており、非常に程度が良いと思います。これ以上綺麗な個体は他にはないと思います。

初期化してmacOSVenturaをインストール済みです。
バッテリー充放電回数は138回です。

また、インテルCPUなので、BootCampによるWindowsOSが使えます。

仕様：
・スペースグレー
・2.6GHz6コアIntelCorei7、TurboBoost使用時最大4.5GHz
・AMDRadeonPro5300M（4GBGDDR6メ‍モ‍リ搭載）
・16GB2,666MHzDDR4メモリ
・512GBのPCIeベースSSDストレージ
・TrueToneを採用した16インチRetinaLEDディスプレイ　3072×1920ピクセル
・JISキーボード

付属品
元箱、充電器、ケーブル。
なるべく買った時のように戻してから、元箱を段ボールに入れてお送りします。元箱の角がすこし潰れてますがご了承下さい。

気が付いたところは記載してますが、気になる点がございましたら調べますので、ご質問をおねがいします。
画面サイズ...14.5～16.9インチ

商品の説明

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