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超美品 CANON EF-S 55-250mm IS STM 望遠レンズ
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￥11704税込
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商品内容)
画像に写っているものが全てです。
本体、レンズキャップ、等
/レンズ/
[超美品]
内部に傷、カビ、曇り無し。
ホコリ小。
/機能/
[正常]
レンズ（AF正常、ピントリング、フォーカスリング、スムーズです。）
保証)
１週間保証付き♪
万一動作不良の場合は返品、返金にて対応させて頂きます。
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マウント...キヤノンEFマウント系
商品の説明
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