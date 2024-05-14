超美品　CANON EF-S 55-250mm IS STM　望遠レンズ

商品の詳細

901233超美品 CANONEF-S55-250mmISSTM ＥＦマウント 望遠レンズ





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＜当店押しポイント＞

１ コンディションに自信あり♪（商品厳選）

２ 評価コメントで嬉しいお言葉多数♪

３ 保証付きで安心お取引♪





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当店は状態の良いものを厳選して出品しております♪

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商品内容)

画像に写っているものが全てです。

本体、レンズキャップ、等





/レンズ/

[超美品]

内部に傷、カビ、曇り無し。

ホコリ小。





/機能/

[正常]

レンズ（AF正常、ピントリング、フォーカスリング、スムーズです。）





保証)

１週間保証付き♪

万一動作不良の場合は返品、返金にて対応させて頂きます。

(お受け取り完了前にご連絡下さい。)





発送)

通常2〜5日以内を目安にしております。

※商品の種類や仕事の都合で発送までにお時間がかかる場合が御座います。





その他)

1送料込みの場合、沖縄、北海道は＋500円にて対応いたします。

マウント...キヤノンEFマウント系