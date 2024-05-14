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CASIO EX-word電子辞書☆純正ケース付き [匿名配送]
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￥9870税込
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商品の詳細
CASIO
カシオ電子辞書
自宅保管のまま使わなかったので出品します。
本体税込38,370円
ケース税込2,640円
でした。
#カシオ電子辞書
#電子辞書
商品の説明
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