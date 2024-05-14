CASIO EX-word電子辞書☆純正ケース付き [匿名配送]

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カシオ

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。
CASIO
カシオ電子辞書
自宅保管のまま使わなかったので出品します。
本体税込38,370円
ケース税込2,640円
でした。
#カシオ電子辞書
#電子辞書

商品の説明

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