ASRock > B550 Steel Legend

商品の詳細

ASRock製のマザーボードB550SteelLegendです。

付属品等は使ってないので全部揃っていると思います、写真3番目に載せてあるのでご確認下さい。



2022年7月頃に秋葉原のツクモにし購入し、半年程ゲームメインで使用してました。

Ryzen7000番台に仕様変更したのち、なにかあった時用で今まで保管してましたが使う事もなさそうなので出品します。



■スペック

製品仕様

・AMDAM4ソケットRyzen™3000,3000G-Series,4000G-Series,5000および5000G-SeriesDesktopProcessors*

・10電源フェーズ設計,Dr.MOS

・DDR44733+(OC)

・1PCIe4.0x16,1PCIe3.0x16,1PCIe3.0x1,1M.2Wi-Fi向けKeyE

・グラフィックス出力オプション:HDMI,DisplayPort

・AMDCrossFireX™

・7.1チャンネルHDオーディオ(RealtekALC1220/ALC1200オーディオコーデック),Nahimicオーディオ

・6SATA3,1HyperM.2(PCIeGen4x4),1M.2(PCIeGen3x2\u0026SATA3)

・2USB3.2Gen2(背面TypeA+C),8USB3.2Gen1(前面に4個、背面に4個)

・Dragon2.5GLAN



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