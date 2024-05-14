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HP Elite Display E231
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商品の詳細
HPEliteDisplayE231
1920x1080
VGAアナログ対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DVIデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DisplayPortデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
電源ケーブルのみ
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03834180
1920x1080
VGAアナログ対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DVIデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DisplayPortデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
電源ケーブルのみ
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商品の説明
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