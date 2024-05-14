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HP Elite Display E231

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商品の詳細

HPEliteDisplayE231
1920x1080

VGAアナログ対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DVIデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)
DisplayPortデジタル対応(一部のモデルにはケーブルが付属)

電源ケーブルのみ

https://support.hp.com/jp-ja/document/c03834180

商品の説明

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