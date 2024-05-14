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ソニー Macintosh用3.5型 フロッピーディスク 10枚×3組

商品の詳細

ソニー Macintosh用3.5型 フロッピーディスク 10枚×3組





品名:3.5型フロッピーディスクタイプ2HD

フォーマット（初期化の有無）:有（Macintosh対応）

記憶容量:2.0/1.6MB（アンフォーマット時）

原産国:ディスク/日本組立/中国

事業者名:ソニー株式会社





未開封未使用品ですが、長期保管されている物であることをご理解いただける方でお願いいたします。



#フロッピーディスク

#Macintosh

#FD