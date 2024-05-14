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【推奨美品】Canon PIXUS TS3130S スマホ印刷対応プリンター
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￥2120税込
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商品の詳細
【推奨美品】
【総印刷枚数4337枚】
プリンターの寿命は1万枚と言われています。本機はまだ若く中古市場において最も脂の乗った状態であります！
【大人気機種】
非常に良い状態です！
とても綺麗に印刷できます！
廃インクタンクの満タンやエラーの心配もありません！
安価な他出品物の同機種は
給紙不良や廃インクタンクエラーの物が多数出回っておりますのでご注意ください
本機はその心配はございません！
【Wifi対応！】
【macOS12.0対応！】
【Windows11対応！】
【付属品】
電源ケーブル
動作確認済です！
Canonの人気シリーズTS3130S
綺麗なマッドブラックです。
スマホやIPhoneからの
印刷やスキャンに対応！
コレさえあればお家のどこからでも
印刷出来ますよ！
例えば
お子様の勉強部屋から
書斎から、寝室から
ソファで寝転びながら！
スマホダイレクト印刷
ネットワーク印刷
自動両面印刷
フチなし印刷
スキャン、コピー、wifi、排紙、給紙
作動します！
エラーは一切ありません！
とてもシンプルでスマートなプリンターです。デザインもよく非常にコンパクトで軽いですから、女性や初めてプリンターを使われる方、学生さんへ大変オススメなプリンターです。
取扱説明書やインストールドライバーはCanonのホームページより最新のものが無料でダウンロード頂けます。
静音設計が大変優れており、夜間の印刷も静かにできますので小さいお子さまのいるご家庭や集合住宅にお住まいの方にも安心してお使い頂けます！
テスト用純正インクにて
印刷具合を掲載しています。
USBケーブル、インクは付属致しませんのでBCI345346純正インクをご用意願います。
#PIXUS
#CANON
#EPSON
#brother
#コピー
種類...プリンタ
【総印刷枚数4337枚】
プリンターの寿命は1万枚と言われています。本機はまだ若く中古市場において最も脂の乗った状態であります！
【大人気機種】
非常に良い状態です！
とても綺麗に印刷できます！
廃インクタンクの満タンやエラーの心配もありません！
安価な他出品物の同機種は
給紙不良や廃インクタンクエラーの物が多数出回っておりますのでご注意ください
本機はその心配はございません！
【Wifi対応！】
【macOS12.0対応！】
【Windows11対応！】
【付属品】
電源ケーブル
動作確認済です！
Canonの人気シリーズTS3130S
綺麗なマッドブラックです。
スマホやIPhoneからの
印刷やスキャンに対応！
コレさえあればお家のどこからでも
印刷出来ますよ！
例えば
お子様の勉強部屋から
書斎から、寝室から
ソファで寝転びながら！
スマホダイレクト印刷
ネットワーク印刷
自動両面印刷
フチなし印刷
スキャン、コピー、wifi、排紙、給紙
作動します！
エラーは一切ありません！
とてもシンプルでスマートなプリンターです。デザインもよく非常にコンパクトで軽いですから、女性や初めてプリンターを使われる方、学生さんへ大変オススメなプリンターです。
取扱説明書やインストールドライバーはCanonのホームページより最新のものが無料でダウンロード頂けます。
静音設計が大変優れており、夜間の印刷も静かにできますので小さいお子さまのいるご家庭や集合住宅にお住まいの方にも安心してお使い頂けます！
テスト用純正インクにて
印刷具合を掲載しています。
USBケーブル、インクは付属致しませんのでBCI345346純正インクをご用意願います。
#PIXUS
#CANON
#EPSON
#brother
#コピー
種類...プリンタ
商品の説明
旧モデル Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS3130S ブラック
ジット情報局
旧モデル Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS3130S ホワイト
プリンタ canon PIXUS TS3130S 複合機 A4 ハガキ 印刷 Wi-Fi キャノン ピクサス コピー スキャナ コンパクトボディ
プリンタ canon PIXUS TS3130S 複合機 A4 ハガキ 印刷 Wi-Fi キャノン ピクサス コピー スキャナ コンパクトボディ
旧モデル Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS3130S ホワイト
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