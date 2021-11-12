logicool MX KEYS mini KX700G

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商品の詳細

半年ほど使用しましたが、自宅用としてネットサーフィン程度にしか使用していません。

素人目では目立った傷や汚れ等はありませんが、神経質な方のご購入はお控えください。

充電ケーブルもお付けします。箱は付属しません。