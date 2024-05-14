2011年製Panasonic VIERA 32インチ液晶テレビ

商品の詳細

2011年製PanasonicVIERATH-L32X21-Kとなります。リモコン含めて動作は絶好調です。本体、赤Bcasカード、リモコンになります。発送時はスタンドを外して同梱させて頂きます。



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

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color:BLACK

アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比:16:9

アプリ対応:アプリプリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

メモリカード対応種類:SDXC

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

多段階評価2010カラーTV:5

多段階評価2011カラーTV:3

多段階評価2014カラーTV:2

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:31−36インチ未満

画面サイズ・クラス別4:32インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#パナソニック

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