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2011年製Panasonic VIERA 32インチ液晶テレビ

パナソニック

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2011年製Panasonic VIERA 32インチ液晶テレビ
2011年製Panasonic VIERA 32インチ液晶テレビ
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商品の詳細

2011年製PanasonicVIERATH-L32X21-Kとなります。リモコン含めて動作は絶好調です。本体、赤Bcasカード、リモコンになります。発送時はスタンドを外して同梱させて頂きます。

BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
WEBCONTENTACC
color:BLACK
アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応
アスペクト比:16:9
アプリ対応:アプリプリインストール
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
メモリカード対応種類:SDXC
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
多段階評価2010カラーTV:5
多段階評価2011カラーTV:3
多段階評価2014カラーTV:2
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:31−36インチ未満
画面サイズ・クラス別4:32インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#パナソニック
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商品の説明

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