カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm

利用可

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在庫あり

商品の詳細

420~800mmまでできます❗️超望遠レンズです!!

数少ない800mmまで可能レンズです！



★対応機種★

NikonD850、D810、D800、D750、D700、D610、D300、D3100、D3200、D3300、D3400、D3500、D5100、D5200、D5300、D5500、D5600、D7000、D7100、D7200、D7500、D50、D60、D90、Df、D3、D3Xなど





マニュアルモードのみ使用可

マニュアルフォーカスのみ使えます！

F値は固定です変更は出来ないです

動画を撮影することもできます。





Nikon用のレンズですが、Nikon純正品ではございません。



マウント···ニコンFマウント系