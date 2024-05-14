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APPLE WATCH5 NIKE 44
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￥2850税込
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商品の詳細
APPLEWATCH5NIKE44SVALPLA/BK140-220201909
使用期間2ヶ月
BLUETOOTH対応有
BUILTINMICROPHONE有
CASEMATERIAL:ALUMINIUM
CATEGORY:SMARTNOSIM
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):APPLE
GPSHARDWARE:BUILT−INGPSHW
NFC有
OPERATINGSYST_CoreW:WATCHOS
SLEEPINGTRACKER:NO
WIFI対応有
color:BLACK
スピーカ有
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
防塵・防水機能:NO
落としてしまい画面割れありますがカバーをつけていたのでざらざらのような感触はないのでご安心して使用できます！
#Apple
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使用期間2ヶ月
BLUETOOTH対応有
BUILTINMICROPHONE有
CASEMATERIAL:ALUMINIUM
CATEGORY:SMARTNOSIM
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):APPLE
GPSHARDWARE:BUILT−INGPSHW
NFC有
OPERATINGSYST_CoreW:WATCHOS
SLEEPINGTRACKER:NO
WIFI対応有
color:BLACK
スピーカ有
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
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#Apple
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商品の説明
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