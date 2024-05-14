APPLE WATCH5 NIKE 44

商品の詳細

APPLEWATCH5NIKE44SVALPLA/BK140-220201909

使用期間2ヶ月

BLUETOOTH対応有

BUILTINMICROPHONE有

CASEMATERIAL:ALUMINIUM

CATEGORY:SMARTNOSIM

DESIGN:WATCH/BRACELET

DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA

FITSFORBRAND(CW):APPLE

GPSHARDWARE:BUILT−INGPSHW

NFC有

OPERATINGSYST_CoreW:WATCHOS

SLEEPINGTRACKER:NO

WIFI対応有

color:BLACK

スピーカ有

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(CoreWear):OLED

モバイルデバイスコネクション:WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能:NO



落としてしまい画面割れありますがカバーをつけていたのでざらざらのような感触はないのでご安心して使用できます！



#Apple

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