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【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
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￥2034税込
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商品の詳細
バッファローWiFi無線LANWEX-1800AX4/N
1年前にAmazonで購入して開封したのですが、結局使わずに保管していました。
本体の上下には透明フィル厶が貼られたままになっています。
出品にあたり、動作確認済みです。
種類···無線LANルーター(Wi-Fiルーター)
ルーター
中継機
BUFFALO
1年前にAmazonで購入して開封したのですが、結局使わずに保管していました。
本体の上下には透明フィル厶が貼られたままになっています。
出品にあたり、動作確認済みです。
種類···無線LANルーター(Wi-Fiルーター)
ルーター
中継機
BUFFALO
商品の説明
WEX-1800AX4 : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
WEX-1800AX4/N : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
WEX-1800AX4 : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
Amazon.co.jp: 【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi 無線LAN 中継 ...
WEX-1800AX4 : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
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WEX-1800AX4/N : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー 無線LAN 中継機 Wi-Fi6 11ax / 11ac 1201+573Mbps Easy Mesh 対応 コンセント直挿し/据え置き可能 日本メーカー【 ドコモ5Gホームルーター/ iPhone14 / 13 / SE(第二世代) / ...
Wi-Fi中継機の設定方法（WEX-1800AX4） | バッファロー
Wi-Fi中継機の設定方法（WEX-1800AX4） | バッファロー
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