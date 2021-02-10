  • 【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
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【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N

バッファロー

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【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
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商品の詳細

バッファローWiFi無線LANWEX-1800AX4/N

1年前にAmazonで購入して開封したのですが、結局使わずに保管していました。

本体の上下には透明フィル厶が貼られたままになっています。

出品にあたり、動作確認済みです。


種類···無線LANルーター(Wi-Fiルーター)

ルーター
中継機
BUFFALO

商品の説明

【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
WEX-1800AX4 : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
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WEX-1800AX4/N : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
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【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi 無線LAN 中継機 Wi-Fi6 11ax / 11ac 1201+573Mbps Easy Mesh 対応 コンセント直挿し 日本メーカー【 iPhone14/13/12/11/SE (第二世代)/ Nintendo Switch ...
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WEX-1800AX4/N : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
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WEX-1800AX4/N : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー
【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
バッファロー WiFi 無線LAN 中継機 Wi-Fi6 11ax / 11ac 1201+573Mbps Easy Mesh 対応 簡易パッケージ WEX-1800AX4EA/N+ WEX-1800AX4/Nセット (コンセント直挿し/据え置き可能選択タイプ +コンセント直挿し専用タイプ)
【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 無線LAN 中継機 Wi-Fi6 11ax / 11ac 1201+573Mbps Easy Mesh 対応 コンセント直挿し/据え置き可能 日本メーカー【 ドコモ5Gホームルーター/ iPhone14 / 13 / SE(第二世代) / ...
【ほぼ未使用】バッファロー WiFi 無線LAN WEX-1800AX4/N
Wi-Fi中継機の設定方法（WEX-1800AX4） | バッファロー
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Wi-Fi中継機の設定方法（WEX-1800AX4） | バッファロー
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Wi-Fi中継機の設定方法（WEX-1800AX4） | バッファロー
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WEX-1800AX4 : Wi-Fi中継機 : AirStation | バッファロー

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