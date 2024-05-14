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Logicool MX KEYS mini for mac KX700MPG

ロジクール

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3202税込

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Logicool MX KEYS mini for mac KX700MPG
Logicool MX KEYS mini for mac KX700MPG
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

種類...キーボード
ケーブル...ワイヤレス
LogicoolMXKEYSminiformacKX700MPGミニマリストワイヤレスイルミネイテッドキーボードUS配列ペイルグレー充電式小型薄型bluetoothLogiBoltUnifying非対応USB-C-CmaciPadios無線KX700国内正規品
色:英語配列
*MXKEYSmini(KX700)のmacユーザー向けモデル

購入して数度使用しましたが，製品は未使用に近いです。使用機会が少ないので出品します。裏にキーボードスタンドを貼付してありますが、不要であれば処分して下さい。外箱等全て揃っています。充電ケーブルは未使用です。
現在定価は１５９５０円です。

商品の説明

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