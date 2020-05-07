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ASUS Expertbook B9 B9450FA 改
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￥28000税込
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商品の詳細
ExpertBookB9B9450FAB9450FA-BM0323TS
定価¥219800の商品です
超軽量モデルです
めっちゃ軽い14型ノートです
タッチパッドがテンキーになります
i7-10510U
16GBメモリ搭載
純正ストレージの1TBSSDが故障したので
WD製M.2512GB＋Samsung製M.2256GBに積み替え、Windows10proをインストールしてあります
メインストレージは512GB側を使用しています
office2021が乗ってます
初期設定済み
Windowsupdate適用済み
Wi-Fiに繋いだら即使用出来ます
type-CでPD給電出来ます
付属品
元箱
専用ソフトケース
純正アダプタ
純正有線LANアダプタ
USB-Cのマルチメディアリーダーをお付けします
外観も美品かと思います
定価¥219800の商品です
超軽量モデルです
めっちゃ軽い14型ノートです
タッチパッドがテンキーになります
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16GBメモリ搭載
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WD製M.2512GB＋Samsung製M.2256GBに積み替え、Windows10proをインストールしてあります
メインストレージは512GB側を使用しています
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商品の説明
ASUS Expertbook B9 B9450FA 改
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