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ASUS Expertbook B9 B9450FA 改

エイスース

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ASUS Expertbook B9 B9450FA 改
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商品の詳細

ExpertBookB9B9450FAB9450FA-BM0323TS
定価¥219800の商品です

超軽量モデルです
めっちゃ軽い14型ノートです
タッチパッドがテンキーになります

i7-10510U
16GBメモリ搭載

純正ストレージの1TBSSDが故障したので
WD製M.2512GB＋Samsung製M.2256GBに積み替え、Windows10proをインストールしてあります
メインストレージは512GB側を使用しています

office2021が乗ってます
初期設定済み
Windowsupdate適用済み
Wi-Fiに繋いだら即使用出来ます
type-CでPD給電出来ます

付属品
元箱
専用ソフトケース
純正アダプタ
純正有線LANアダプタ

USB-Cのマルチメディアリーダーをお付けします

外観も美品かと思います

商品の説明

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