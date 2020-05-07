ASUS Expertbook B9 B9450FA 改

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

ExpertBookB9B9450FAB9450FA-BM0323TS

定価¥219800の商品です



超軽量モデルです

めっちゃ軽い14型ノートです

タッチパッドがテンキーになります



i7-10510U

16GBメモリ搭載



純正ストレージの1TBSSDが故障したので

WD製M.2512GB＋Samsung製M.2256GBに積み替え、Windows10proをインストールしてあります

メインストレージは512GB側を使用しています



office2021が乗ってます

初期設定済み

Windowsupdate適用済み

Wi-Fiに繋いだら即使用出来ます

type-CでPD給電出来ます



付属品

元箱

専用ソフトケース

純正アダプタ

純正有線LANアダプタ



USB-Cのマルチメディアリーダーをお付けします



外観も美品かと思います