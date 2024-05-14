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TAMRON AF18-200mm F3.5-6.3 XR for canon
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商品の詳細
TAMRONのズームレンズです。
AF18-200mmF3.5-6.3XR
LDASPHERICAL(IF)MACRO
forCanon-AF
ほとんど使っていませんが、それでも中古品ですから、神経質な方は御遠慮下さい。
写真に写ってる物が全てです。
AF18-200mmF3.5-6.3XR
LDASPHERICAL(IF)MACRO
forCanon-AF
ほとんど使っていませんが、それでも中古品ですから、神経質な方は御遠慮下さい。
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商品の説明
TAMRON 高倍率ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII キヤノン用 APS-C専用 A14E
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