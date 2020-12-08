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SIGMAレンズ 70-300mm F4-5.6 DG MACROペンタックス

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SIGMAレンズ 70-300mm F4-5.6 DG MACROペンタックス
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商品の詳細

PENTAXK5IIsで使っていました。撮影に特に問題ありませんでした。
しかし、撮影に影響のない若干のチリ程度はあるかも知れません。
付属品は写真のとおり全て揃っています。本体・フード、箱、説明書。
中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。
「当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします」

商品の説明

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