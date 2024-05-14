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ASUS TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING

エイスース

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ASUS TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING
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商品の詳細

1年ほど使用しました。Valorantやマイクラなどの軽いゲームでの使用でしたので負荷はそれほどかかっておりません。マイニング、OC等の使用はございません。動作に問題は無く、傷等ございません。こちらで気持ち程度の清掃は行いました。HDMIのキャップが１つ欠損しています。画像をご覧ください。あくまで中古品ですので神経質な方はお控えください。NCNRでお願いします。


商品名：ASUSTUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING

#ASUS
#gtx1660TI


種類···グラフィックボード
GPU/シリーズ名···GTX1660TI

商品の説明

ASUS TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING
ASUS TUF Gaming GeForce® GTX 1660 Ti EVO 搭載ビデオカード TOP Edition 6GB GDDR6 TUF-GTX1660TI-T6G-EVO-GAMING

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