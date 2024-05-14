CASIO 電子辞書

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商品の詳細

CASIOEX-wordAZ-SV4750edu

3年程前に約3万円で購入しました。
数回使用してますが、綺麗な状態です。
箱、ケース、説明書等全てそのままあります。

商品の説明

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