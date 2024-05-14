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BUFFALO 外付けハードディスク 4TB ブラック HD-AD4U3
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￥2660税込
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商品の詳細
動作確認済み。
録画をしなくなったため出品いたします。
箱、説明書無し
コードあり
種類···外付けハードディスク
商品の説明
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