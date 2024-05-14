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Ninjutso Sora ワイヤレスゲーミングマウス 白
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商品の詳細
半年前に購入しましたが手に合わなかったのですぐ使用を辞めました。
付属のマウスソールがありません。
着いてるのは元々のやつです
商品の説明
Ninjutso Sora Wireless Gaming Mouse White
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