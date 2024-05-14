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CPU Corei7 -9700K マザーボード MSI Z390-S01

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商品の詳細

CPUCorei7-9700KマザーボードMSIZ390-S01IOパネル付属BTOパソコンから外したものです。つい最近まで使用していたものです。用途は仕事用でOCは使用はしていません。エアダスターで最低限の掃除はしていますが、中古品なので神経質な方は御遠慮下さいノークレーム、ノーリターン、ノーサポートでお願い致します。

商品の説明

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