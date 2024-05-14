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ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
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-
￥2800税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
即購入⭕️
購入して5回程使用しました。
用紙が中に7枚残っています。
購入した時から、箱に凹みがあります。
綺麗な状態ではありますが、
数回使用していますので、ご理解願います。
CanonPV-123-SB
BLUETOOTH有
USB有無種類:USB2.0
color:GOLD
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:ZINK
電源方式(新):コードレス(バッテリー)
#キヤノン
#Canon
#inspic
#PV123
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数回使用していますので、ご理解願います。
CanonPV-123-SB
BLUETOOTH有
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color:GOLD
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商品の説明
ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
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