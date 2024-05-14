  • ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
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ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー

Pspoon

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ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー
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商品の詳細

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購入して5回程使用しました。
用紙が中に7枚残っています。

購入した時から、箱に凹みがあります。
綺麗な状態ではありますが、
数回使用していますので、ご理解願います。

CanonPV-123-SB

BLUETOOTH有
USB有無種類:USB2.0
color:GOLD
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:ZINK
電源方式(新):コードレス(バッテリー)

#キヤノン
#Canon
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#PV123

商品の説明

ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー (3204C008)＆フォト用紙 ZP-2030-50 2個
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