ミニフォトプリンター キヤノン iNSPiC PV-123-SB ブルー

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

即購入⭕️

購入して5回程使用しました。

用紙が中に7枚残っています。



購入した時から、箱に凹みがあります。

綺麗な状態ではありますが、

数回使用していますので、ご理解願います。



CanonPV-123-SB



BLUETOOTH有

USB有無種類:USB2.0

color:GOLD

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式:ZINK

電源方式(新):コードレス(バッテリー)



#キヤノン

#Canon

#inspic

#PV123