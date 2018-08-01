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BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA

バッファロー

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BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
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商品の詳細

BUFFALOHD-LD2.0U3-BKA

新品・未使用・未開封です。


BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ

#バッファロー
#BUFFALO


種類···外付けハードディスク

商品の説明

HD-LD2.0U3-BKA : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-BKA : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
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