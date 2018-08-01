- 当日発送
- 送料無料
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
- 販売価格 ：
-
￥2850税込
- 獲得ポイント ：
- 480ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
BUFFALOHD-LD2.0U3-BKA
新品・未使用・未開封です。
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#バッファロー
#BUFFALO
種類···外付けハードディスク
新品・未使用・未開封です。
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#バッファロー
#BUFFALO
種類···外付けハードディスク
商品の説明
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
BUFFALO HD-LD2.0U3-BKA
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
1
BCI-381+380/6MP
PC周辺機器
￥2,160
-
-
-
-
-