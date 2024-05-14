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最安値　PGI-2300　4色セット

キヤノン

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商品の詳細

値下げしました。
今回で値下げ終了です。

PGI-2300の4色セットです。
なくなり次第終了となりますり
純正品です。

ブラック　大容量
マゼンダ　大容量
イエロー　標準
シアン　標準

種類...インク

商品の説明

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