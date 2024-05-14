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【ハードディスク】【8tb】seagate
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商品の詳細
【ハードディスク】【8tb】
Seagate8tbST8000DM004
データ保管に使っていました
SMART情報は添付の画像ファイルを確認してください￼
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ
#SeagateTechnology
#Seagate
#ハードディスク
#内蔵HDD
#8tb
Seagate8tbST8000DM004
データ保管に使っていました
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BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
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RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
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RAID−LEVEL5:NO
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THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ
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#ハードディスク
#内蔵HDD
#8tb
商品の説明
Seagate BarraCuda 3.5インチ 6TB 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 正規代理店品 ST6000DM003
Seagate Video 3.5シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 1TB SATA 6.0Gb/s 5900rpm 64MB ST1000VM002
Seagate Japan (@JapanSeagate) / X
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