【ハードディスク】【8tb】seagate

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商品の詳細

【ハードディスク】【8tb】
Seagate8tbST8000DM004

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BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ

#SeagateTechnology
#Seagate
#ハードディスク
#内蔵HDD
#8tb

商品の説明

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