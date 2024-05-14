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タムロン 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F/2.8

タムロン

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タムロン 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F/2.8
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商品の詳細

TAMRONタムロンSP17-50mmF/2.8XRDiⅡVCLDASPHERICAL(IF)ズームレンズModel：B005EキヤノンEFマウントです。

17mmから500mmまで、標準領域をカバーする大口径ズームレンズです。

全域F/2.8の明るいレンズで、ぼけ味も良いと思います。

VC（手ぶれ補正）を搭載していますので、安定した撮影が楽しめます。

純正標準ズームレンズとは一味違う写真が撮れます。

APS-Cサイズデジタル一眼レフカメラ専用に設計されたレンズで、
EOS90D、80Dなどや、EOSKissシリーズに最適です。

（東洋リビングのオートクリーンドライ・防湿庫に保管していましたので、状態は良いと思います。）

出品前の動作チェックも、問題ありませんでした。


このズームレンズのスペックは、



・Model：B005E　（キヤノンEFマウント用）

・焦点距離：17-50mm

・明るさ：全域　F/2.8

・手ぶれ補正：VC搭載

・レンズ構成：14群19枚

・フィルター径：φ72mm

その他詳細はこちら（https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/data/af-lens/b005/）からどうぞ。


●配送方法は、ヤマト運輸宅急便を使います。（発送地は神奈川県）

●送料は、全国無料です。

●使用頻度は低くほとんど防湿庫に保管していたので、目立った傷などは無いと思います。

●付属品は、写真に写っている通りです


マウント...キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ不可
焦点距離(ワイド側)...12mm～18mm未満
焦点距離(テレ側)...50mm～70mm未満
開放F値...2.5～3.0未満

商品の説明

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