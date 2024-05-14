タムロン 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F/2.8

商品の詳細

TAMRONタムロンSP17-50mmF/2.8XRDiⅡVCLDASPHERICAL(IF)ズームレンズModel：B005EキヤノンEFマウントです。



17mmから500mmまで、標準領域をカバーする大口径ズームレンズです。



全域F/2.8の明るいレンズで、ぼけ味も良いと思います。



VC（手ぶれ補正）を搭載していますので、安定した撮影が楽しめます。



純正標準ズームレンズとは一味違う写真が撮れます。



APS-Cサイズデジタル一眼レフカメラ専用に設計されたレンズで、

EOS90D、80Dなどや、EOSKissシリーズに最適です。



（東洋リビングのオートクリーンドライ・防湿庫に保管していましたので、状態は良いと思います。）



出品前の動作チェックも、問題ありませんでした。





このズームレンズのスペックは、







・Model：B005E （キヤノンEFマウント用）



・焦点距離：17-50mm



・明るさ：全域 F/2.8



・手ぶれ補正：VC搭載



・レンズ構成：14群19枚



・フィルター径：φ72mm



その他詳細はこちら（https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/data/af-lens/b005/）からどうぞ。





●配送方法は、ヤマト運輸宅急便を使います。（発送地は神奈川県）



●送料は、全国無料です。



●使用頻度は低くほとんど防湿庫に保管していたので、目立った傷などは無いと思います。



●付属品は、写真に写っている通りです





マウント...キヤノンEFマウント系



フルサイズ対応...フルサイズ不可

焦点距離(ワイド側)...12mm～18mm未満

焦点距離(テレ側)...50mm～70mm未満

開放F値...2.5～3.0未満