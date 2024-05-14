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タムロン 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F/2.8
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￥11270税込
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商品の詳細
17mmから500mmまで、標準領域をカバーする大口径ズームレンズです。
全域F/2.8の明るいレンズで、ぼけ味も良いと思います。
VC（手ぶれ補正）を搭載していますので、安定した撮影が楽しめます。
純正標準ズームレンズとは一味違う写真が撮れます。
APS-Cサイズデジタル一眼レフカメラ専用に設計されたレンズで、
EOS90D、80Dなどや、EOSKissシリーズに最適です。
（東洋リビングのオートクリーンドライ・防湿庫に保管していましたので、状態は良いと思います。）
出品前の動作チェックも、問題ありませんでした。
このズームレンズのスペックは、
・Model：B005E （キヤノンEFマウント用）
・焦点距離：17-50mm
・明るさ：全域 F/2.8
・手ぶれ補正：VC搭載
・レンズ構成：14群19枚
・フィルター径：φ72mm
その他詳細はこちら（https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/data/af-lens/b005/）からどうぞ。
●配送方法は、ヤマト運輸宅急便を使います。（発送地は神奈川県）
●送料は、全国無料です。
●使用頻度は低くほとんど防湿庫に保管していたので、目立った傷などは無いと思います。
●付属品は、写真に写っている通りです
マウント...キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ不可
焦点距離(ワイド側)...12mm～18mm未満
焦点距離(テレ側)...50mm～70mm未満
開放F値...2.5～3.0未満
商品の説明
TAMRON 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F2.8 XR DiII VC ニコン用 APS-C専用 B005NII
TAMRON 大口径標準ズームレンズ SP AF17-50mm F2.8 XR DiII VC キヤノン用 APS-C専用 B005E
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TAMRON 大口径ズームレンズ SP AF17-50mm F2.8 XR DiII キヤノン用 APS-C専用 A16E
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TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 (Model A16) | tradexautomotive.com
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TAMRON 大口径ズームレンズ SP AF17-50mm F2.8 XR - 百獣の買取王 ...
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